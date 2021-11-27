Раскрыта причина гибели горноспасателей в шахте Кузбасса

Врио главы МЧС Александр Чуприян раскрыл, что причиной гибели горноспасателей в шахте «Листвяжная» Кемеровской области стал резкий рост концентрации окиси углерода. Об этом пишет ТАСС.

«Погибли они почему? Я могу сказать мнение специалистов: потому что резко возросла концентрация окиси углерода, ее только прибором можно понять», — сказал Чуприян.

Ранее на шахте «Листвяжная» в Кузбассе на поверхность были подняты тела еще пяти погибших. Отмечается, что все поднятые в ходе аварийно-спасательных работ — погибшие шахтеры. Всего после аварии на шахте на данный момент удалось поднять тела 11 погибших, из них трое — спасатели.

Утром 25 ноября стало известно о происшествии на кузбасской шахте «Листвяжная». В результате ЧП погиб 51 человек, пятеро из которых были горноспасателями, еще 63 пострадали.

Позже выяснилось, что в кузбасской шахте произошло два взрыва метана. Шахтеры погибли при первом взрыве. Второй взрыв унес жизни спасателей, участвовавших в поисковой операции.