Подняты тела еще пяти погибших на шахте «Листвяжная»

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области на поверхность подняли тела пяти шахтеров

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области на поверхность подняты тела еще пяти погибших, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что все поднятые в ходе аварийно-спасательных работ — погибшие шахтеры. Всего после аварии на шахте на данный момент удалось поднять тела 11 погибших, из них трое — спасатели.

26 ноября были подняты тела шести погибших в результате взрыва — троих горняков и троих спасателей. Имена всех уже установлены.

Взрывы метана на шахте «Листвяжная» произошли утром 25 ноября. Погиб 51 человек, пострадали 63. Среди погибших как шахтеры, так и спасатели, отправившиеся на их спасение. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали на два месяца.