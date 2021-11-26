Тела шести погибших при взрыве на шахте «Листвяжная» подняли на поверхность

Губернатор Цивилев: тела шести погибших при взрыве на «Листвяжной» подняли на поверхность

Тела шести погибших в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области были подняты на поверхность, среди них трое горняков и трое горноспасателей. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в Telegram.

По словам губернатора, троих горняков удалось опознать, имена троих спасателей также известны. Родственникам погибших окажут необходимую помощь и психологическую поддержку со стороны специалистов МЧС, добавил Цивилев.

Ранее стало известно, что шестеро спасателей МЧС России, которые погибли в шахте, будут награждены Орденами мужества посмертно.

О происшествии на шахте «Листвяжная» стало известно утром в четверг, 25 ноября. В результате взрыва погибли 52 человека, среди которых было шесть горноспасателей, пострадали, по последним данным, 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры.