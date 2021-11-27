Умер автор бродвейских мюзиклов Стивен Сондхайм

В США умер композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов Стивен Джошуа Сондхайм (Stephen Joshua Sondheim), ему был 91 год. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на его адвоката.

По данным издания, композитор умер внезапно на следующее утро после празднования Дня благодарения в своем доме в Роксбери (штат Коннектикут).

Стивен Сондхайм родился в 1930 году в Нью-Йорке. Он один из самых почитаемых театральных композиторов и авторов песен второй половины ХХ века. Стивен Сондхайм является автором 20 оригинальных мюзиклов, поставленных на Бродвее с 1954 по 2008 год, среди которых «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (Sweeney Todd) 1979 года и «В лес» (Into the Woods) 1987 года.

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