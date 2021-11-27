Россия и Китай отвергли идею «Саммита за демократию»

Москва и Пекин решительно отвергают идею международного «Саммита за демократию», который пройдет в декабре по инициативе США. Об этом говорится в совместной статье послов России и Китая, опубликованной в издании National Interest.

В материале подчеркивается, что проведение такого мероприятия вызовет идеологическую конфронтацию, которая противоречит развитию современного мира.

Ранее Государственный департамент США пригласил на «Саммит за демократию», который проведут 9-10 декабря в режиме видеоконференции, 110 стран и территорий. При этом в списке приглашенных отсутствуют Россия, Китай Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран — в том числе традиционные союзники США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу Вашингтона, заявил, что США навязывают другим странам свое представление о том, что такое демократия, и пытаются приватизировать это слово.