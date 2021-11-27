Объяснена любовь россиян к небольшим квартирам

Однокомнатные квартиры и студии в курортных городах России пользуются высоким спросом из-за того, что это фактически готовый бизнес по сдаче жилья в аренду. Для себя такие квартиры покупают те, кто ищет доступное жилье. Любовь россиян к небольшой жилплощади объяснили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» (соответствующий материал есть у «Ленты.ру»).

Материалы по теме Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей «Я была уверена, что там живет шваль» Мать-одиночка о том, как самой купить жилье в России и не сойти с ума

По мнению специалистов, запуск программы льготной ипотеки привел к росту спроса на бюджетное жилье, и именно «однушки» и студии привлекли наибольшее внимание покупателей. «Если говорить о тех, кто покупает для себя, то недорогие студии и однокомнатные квартиры являются интересными лотами — относительно невысокая стоимость делает первый взнос по ним самым доступным», — пояснили эксперты.

Они считают, что в России перспективы у малоформатного жилья огромны. «Это связано с тем, что население России стареет и уменьшается. У многих людей остаются большие квартиры, которые им не нужны», — указали риелторы. Кроме того, спрос на малогабаритное жилье будет расти из-за лидирующей позиции России в мире по разводам, предрекают они. «Наличие возможности приобрести для себя пускай небольшое, но отдельное жилье, — хороший шанс для человека начать жить заново вне брака», — констатировали специалисты. Маленькие квартиры подходят молодым семьям и приезжим, заключили они.

Ранее в сети высмеяли микроквартиру с туалетом и кухней на балконе, выставленную на продажу в Барнауле. Россияне указали на нелепость такой планировки. Некоторые усомнились в ее легальности.