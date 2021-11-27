В США высказались о шансах существующих вакцин против нового штамма

Существующие вакцины оказались эффективны против различных разновидностей коронавируса, и нет оснований думать, что новый штамм из Африки будет исключением. Такое мнение в комментарии «Ленте.ру» высказал профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) Джордж Резерфорд.

Специалист подчеркнул, что пока нет никаких доказательств того, что у имеющихся вакцин более низкие шансы против нового штамма, названного греческой буквой «омикрон».

Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в заявила, что штамм может распространиться по всему миру за следующие несколько месяцев. Вечером 26 ноября Всемирная организация здравоохранения признала новый штамм разновидностью, вызывающей озабоченность.

Первые сообщения о заражении новым штаммом в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября. Позже зараженных новой разновидностью COVID-19 обнаружили в Израиле и Бельгии. Британские ученые из Университетского колледжа в Лондоне предположили, что B.1.1.529 будет более устойчив к вакцинам, чем вариант дельта. На фоне сообщений о потенциальной опасности нового штамма ряд стран приостановили авиасообщение со странами Африки.