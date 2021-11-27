Вера Брежнева рассказала о кастинге в группу «ВИА Гра»

Вера Брежнева рассказала, что на кастинге в «ВИА Гру» ей задали вопрос о порнофильмах

Российская певица Вера Брежнева рассказала, как проходила кастинг в музыкальную поп-группу «ВИА Гра». Подробностями истории артистка поделилась в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

По словам певицы, отправляясь на кастинг, она была уверена в себе и чувствовала, что она та самая артистка, которая нужна продюсерам. Она также отметила, что во время разговора ей задавали разные вопросы, включая каверзные. У Брежневой узнавали, замужем ли она, сколько у нее детей, где она родилась и училась, а также снималась ли она в порнофильмах.

Решение продюсеров певица узнала через несколько часов после кастинга. Это время оказалось для нее волнительным. «Мне казалось, что я просто сойду с ума от нетерпения», — отметила Брежнева. Артистка также добавила, что с любовью вспоминает период работы в группе.

В октябре Брежнева рассказала о попытках родить супругу Константину Меладзе наследника. Она отметила, что еще одному внуку или внучке будут рады и ее мать, и семья композитора. Однако певица также обратила внимание на свой возраст.