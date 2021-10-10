Вера Брежнева рассказала о попытках родить от Меладзе

Певица Вера Брежнева рассказала о попытках родить супругу Константину Меладзе наследника. Знаменитость дала интервью в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

По словам 39-летней певицы, она давно хочет забеременеть от 55-летнего Меладзе. Брежнева уверена, что еще одному внуку или внучке будут рады и ее мать, и семья Константина Меладзе. «Конечно, хочу. Почему нет? Как может женщина не думать о том, что у нее есть семья? Об увеличении семьи», — ответила артистка на вопрос о рождении ребенка от продюсера.

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» добавила, что поклонники часто подозревают ее в беременности, однако ни о каком пополнении в семье речи пока не идет. «Я уже не девочка», — сказала звезда.

При этом Брежнева не против суррогатного материнства. «У меня есть друзья, которые это делают, у каждого из них есть на это причина. Я перестала уже к чему-то относиться слишком категорично, потому что с возрастом, опытом появляется понимание, что если человек так поступает, значит зачем-то это ему нужно», — поделилась она.

Ранее Брежнева поделилась фотографиями младшей дочери и удивила пользователей сети. 11-летняя дочь Сара Киперман приняла участие в съемке для российской версии модного журнала Elle. Девочку запечатлели на однотонном фоне в объемной шубе из искусственного меха бренда Anton Belinskiy.