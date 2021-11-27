Володин пообещал изучить все мнения о QR-кодах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал изучить все мнения по поводу законопроектов о QR-кодах. Подробностями работы он поделился в своем Telegram-канале.

По словам спикера, за последние несколько дней он получил огромное количество сообщений по поводу законопроектов. «Не ожидал, что их будет так много», — написал Володин. Он отметил, что не сможет справиться с подобным объемом в одиночку и организует работу так, чтобы изучить все комментарии и учесть конструктивные предложения.

Спикер поблагодарил подписчиков за высказанные мнения. По словам Володина, в будущем власти также планируют узнавать мнения граждан о важных темах, используя возможности социальных сетей.

Ранее исследователи компании TGStat пришли к выводу, что пост Володина, в котором он попросил обратную связь от подписчиков на тему законопроектов о QR-кодах, стал самым популярным в Telegram по числу комментариев, обогнав по этому показателю популярные публикации Павла Дурова.