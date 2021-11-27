Стало известно о состоянии выжившего после ЧП на шахте «Листвяжная» спасателя

Выжившего после ЧП на шахте «Листвяжная» спасателя Заковряшина переведут в Кемерово

Горноспасателя Александра Заковряшина, выжившего в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, по итогам сеанса телемедицины переведут в Кемерово. Об этом РИА Новости рассказал врач отделения реанимации Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Антон Богданов.

Также стало известно, что состояние пациента стабильно тяжелое — именно поэтому принято решение перевезти его в областной токсикологический центр.

Богданов подчеркнул, что здоровье горноспасателя не ухудшилось. «Он в сознании, дышит сам», — добавил он.

Ранее сообщалось, что состояние пострадавших при ЧП стабильное, выписка некоторых из них планируется на следующей неделе.

О происшествии стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По последним данным, пострадали 63 человека. Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин считает, что причиной гибели людей на шахте «Листвяжная» стал взрыв метана из-за возникшей искры. Позже появилась информация, что в кузбасской шахте произошло в общей сложности два взрыва метана. Шахтеры погибли при первом взрыве. От второго взрыва скончались спасатели, участвовавшие в поисковой операции.