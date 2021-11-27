В ЮАР раскрыли возраст самых уязвимых перед омикрон-штаммом людей

В ЮАР сообщили о необычном возрастном распределении омикрон-штамма. Возраст наиболее уязвимых перед новым штаммом коронавируса людей раскрыла руководитель отделения интенсивной терапии больницы города Соуэто Рудо Матива, ее слова передает ТАСС.

«Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет поступают к нам с заболеваниями средней и тяжелой степени. Некоторые из них нуждаются в экстренной интенсивной терапии», — рассказала Матива.

По мнению Мативы, существует риск, что вскоре медицинские учреждения ЮАР столкнутся с серьезными перегрузками в работе из-за заполнения всех доступных мест заболевшими. Это обусловлено в том числе тем, что 65 процентов поступающих пациентов оказываются не вакцинированными от коронавируса.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

Ранее об опасности штамма омикрон рассказал российский вирусолог Александр Чепурнов. Он отметил, что новый вариант вируса сильно отличается от уханьского предка.