Захарова призвала Францию и Германию продолжить урегулирование на Украине

Захарова: Россия призывает Германию и Францию продолжить урегулирование на востоке Украины

Россия призывает Германию и Францию продолжить совместные усилия по восстановлению мирной жизни на востоке Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

«Российская сторона как сопосредник мирного процесса призывает германских и французских партнеров продолжить совместные усилия, направленные на восстановление мирной жизни на востоке Украины», — сказала она.

По словам Захаровой, главный переговорный формат по урегулированию конфликта на Украине — контактная группа. Также она отметила, что еще одним механизмом является «нормандский формат». Его цель заключается в содействии мирному процессу и контроле над выполнением минских соглашений сторонами конфликта, добавила представитель МИД России.

Ранее пресс-секретарь делегации непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь по итогам заседания экономической подгруппы заявила, что Киев целенаправленно обостряет ситуацию в Донбассе.

По ее словам, власти Украины отказываются обсуждать урегулирование ситуации, при этом они систематически предпринимают шаги по обострению ситуации на линии соприкосновения.

