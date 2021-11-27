Россиянам дали советы по вождению зимой

Пик аварийности на дорогах в зимнее время приходится на промежуток с 18:00 до 21:00 из-за высокой загруженности и плохой видимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

«Ничего худшего для правильного восприятия дороги и участников дорожного движения, чем белый снег и сумерки, придумать нельзя», — заявил мастер спорта по ралли и автомобильный эксперт Егор Васильев. По его словам, чтобы сохранять контроль над ситуацией и видеть как можно больше, следует использовать очки с желтыми светофильтрами. Он отметил, что они существенно повышают контрастность восприятия картинки.

Чемпион СССР по автогонкам и автор многочисленных книг по вождению Михаил Горбачев в свою очередь посоветовал проверять сцепление под колесами. «Двигаясь по прямой, слегка нажимаете на педаль тормоза, конечно, убедившись, что сзади поблизости никого нет. Если машина клюнула носом, то дорога безопасна, если нет, то автомобиль едет по скользкой дороге и надо быть осторожнее», — сказал он.

Кроме того, Горбачев порекомендовал зимой использовать шипованные шины. Также, по его словам, чем меньше времени водители проведут на встречной, тем безопасней маневр. Он подчеркнул, что выходя на встречку, необходимо иметь запас скорости, а для того чтобы разогнаться, следует использовать увеличенную дистанцию.

Автомобильный журналист и эксперт по внедорожному вождению Григорий Алешин дал совет водителям, чьи автомобили могут застрять в сугробе. «Следует оценить, что у вас под колесами, есть ли зацеп. И если автомобиль не сидит на днище, то стоит попробовать выехать "враскачку". Это возможно сделать и на «автомате», и на механике», — отметил он.

Ранее технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов назвал лучшее время для установки зимней резины. По его словам, рекомендуется менять сезонную резину при среднесуточной температуре плюс четыре градуса. Он добавил, что по Правилам дорожного движения летние покрышки необходимо заменить на зимние не позже первого декабря. В регионах дата устанавливается в зависимости от погодных условий.