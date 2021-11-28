Врачи скорой в России самостоятельно заделали ямы на дороге и получили наказание

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Бригаду скорой помощи в Удмуртии, самостоятельно отремонтировавшую дорогу, наказали за использование городского асфальта для устранения ям, рассказал председатель республиканского профсоюза медработников «Действие» Александр Золотарев на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, администрация межрайонной больницы в Глазове потребовала у российских медиков объяснений «по факту использования дорожного покрытия (асфальта) в личных целях». Оказалось, что асфальт принадлежит муниципалитету. Руководству также не понравился тот факт, что для перевозки материала врачи использовали машину скорой помощи. В больнице считают, что тем самым работники нарушили санитарно-эпидемиологические требования.

Бригада скорой помощи самостоятельно заделала ямы на участке дороги, по которой выезжают машины с подстанции. Восстановить дорожное полотно руководство больницы просили несколько раз, но это не привело к результату. «Ежедневно сотрудники подстанции вынуждены выезжать по этому участку дороги на обслуживаемые вызовы, подвергая тем самым угрозе не только жизни пациентов, к которым бригады спешат на помощь, но и оборудование», — подчеркнул Золотарев.

Медиков попросили предоставить объяснения в течение двух дней.

В апреле в хуторе Родники Кагальницкого района Ростовской области местный житель умер в машине скорой помощи, которая застряла в грязи.