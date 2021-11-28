Жители Анапы пожаловались на «голые животы» российских туристов вне пляжа

Жители Анапы назвали привычки приезжих туристов, которые раздражают больше всего. Их мнение опубликовала российская путешественница в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, анапчане пожаловались на неуместный внешний вид некоторых отдыхающих. «Вы никогда не увидите жителя Анапы, разгуливающего по супермаркету в плавках. Местные не пойдут в ресторан в мокрой одежде. Не станут расхаживать по променаду без футболки. Не выйдут в город в стрингах под прозрачным парео. А туристы почему-то считают это нормальным», — высказались они и добавили, что нет ничего приятного в том, чтобы на протяжении всего лета смотреть на «голые животы вне пляжа».

Также отмечается, что путешественники часто ведут себя шумно по ночам, распивая спиртные напитки и слушая громкую музыку. «Им невдомек, что не все находятся в отпуске. Кому-то рано вставать на работу. У кого-то есть маленькие дети», — возмутились анапчане.

Еще одной раздражающей привычкой отдыхающих является нахальное поведение и нежелание убирать за собой мусор. «Очень многие приезжают на отдых в позиции "я заплатил — мне все должны в ножки кланяться". Такие туристы общаются с обслуживающим персоналом как с людьми низшего сорта. Хамят, качают права, считают себя выше их», — возмутились местные жители.

Ранее в ноябре россиянка отдохнула в Анапе осенью и описала курорт фразой «пахнет, как общественный туалет». Больше всего путешественницу возмутило грязное «цветущее» море, которое не очищают. Она рассказала, что из-за застойной воды с тиной и водорослями отдыхающие нередко заболевают ротавирусом, проводя отпуск «в обнимку с унитазом».

