Противница вакцинации рассказала о посещении красной зоны в Москве

Противница вакцинации рассказала о состоянии пациентов после экскурсии по красной зоне в московской ГКБ №15. Ее слова после посещения учреждения приводит URA.RU.

Она заявила, что все пациенты выглядели хорошо: мужчины были побриты, а у женщин хорошие прически и нормальный маникюр.

По ее словам, никто из пациентов не кашлял, а синяков, которые появляются от долгого лежания в одной позе, у них было. Противники вакцинации сочли, что им показали не настоящих пациентов, а «нанятую массовку» из профессиональны актеров. Также она заявила, что половина палат в больнице пустые, а большинство пациентов «не мучаются». Кроме того, все лежащие в больнице якобы рассказали ей, что они не вакцинировались и очень об этом жалеют.

Ранее главврач ГКБ №15 Валерий Вечорко заявил, что из-за поведения противников вакцинации экскурсию по отделению досрочно завершили. Он попытался объяснить необходимость использования средств индивидуальной защиты, но антиваксеры начали перебивать его и выражать недовольство.

24 ноября главные врачи крупных ковидных больниц России пригласили на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. Это лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.