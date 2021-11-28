Назван самый радиоактивный фрукт

Ученые Пекинского университета аэронавтики и астронавтики объяснили, откуда в бананах возникает радиация. По их словам, фрукт дает небольшое ионизирующее излучение из-за содержания в нем калия-40, сообщается в социальной сети WeChat.

Доктор физических наук Чжан Сяотянь и доктор биомедицинской инженерии Ляо Цзе назвали банан самым радиоактивным фруктом. В нем содержится калий-40 — радиоактивный изотоп химического элемента, который является крупнейшим естественным источником ионизирующего излучения.

Однако бананы не наносят вред организму человека, поскольку в них находится минимальное содержание калия-40. «Оно подобно пыли, если сравнить с дозой радиации, способной вызвать рак», — подчеркивают специалисты. Для измерения доз излучения используется банановый эквивалент, который определяет количество радиации числом съеденных фруктов.

Так, съедая один фрукт, человек получает около 0,0778 микрозивертов — единиц измерения излучения. При этом компьютерная томография грудной клетки эквивалентна 70 тысячам бананов. Максимально возможное радиационное воздействие атомной электростанции на окружающую среду достигает 2,5 тысяч бананов в год, а летальная доза радиации — 35 миллионов бананов.

Специалисты напомнили, что излучение окружает людей повсюду. Так, электронные и бытовые приборы, среди которых мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры, микроволновые печи, фонарики и другие устройства, являются источником неионизирующего излучения.

Ранее нутрициолог Алена Степанова рассказала о вреде бананов. Они обладают высоким гликемическим индексом, поэтому после их употребления уровень сахара в крови стремительно поднимается.

