Совбез Белоруссии заявил о возможном заочном суде над оппозиционерами

Совет безопасности Белоруссии заявил о возможном заочном суде над находящимися за рубежом оппозиционерами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, для этого предлагается внести изменения в закон, чтобы устранить «упущения в законодательстве». «Принцип неотвратимости уголовного наказания за преступление не выполнялся. Человек совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет за границей», — отметил Вольфович.

Также он заявил, что силовой блок Белоруссии не допустит «раскачивания ситуации» в период конституционного референдума и учтет уроки, вынесенные после протестов 2020 года. Он также отметил, что при обострении ситуации на западной границе из-за действий НАТО Минск будет рассчитывать на Москву.

Ранее сообщалось, что президент страны Александр Лукашенко назвал цель внесения изменений в Конституцию и подчеркнул, что это необходимо сделать для жизни будущих поколений. «Дело в тех, кто идет за вами и за нами, — та молодежь, которая пороха еще не нюхала. Они считают, что в интернете и картошка, и морковь, и бананы — все там», — добавил президент.