Призывающего американцев носить маску Байдена застали без нее в магазине

Fox News: президента США Байдена застали в магазине без маски несмотря на знак на витрине

Президента США Джо Байдена, который неоднократно призывал американцев носить защитные маски, застали в магазине без нее. Об этом сообщает Fox News.

В минувшую субботу, 27 ноября, глава Белого дома посетил магазин Murray's Toggery на острове Нантакет. Американский лидер спустил средство индивидуальной защиты на подбородок, несмотря на знак на витрине, который предписывает посетителям носить маску на лице таким образом, чтобы она прикрывала рот и нос.

Власти Нантакета, где президент США сейчас проводит праздничные выходные по случаю Дня Благодарения, в начале месяца восстановили требование об обязательном ношении масок.

Ранее газета Politico со ссылкой на чиновников сообщила, что власти США готовятся к новым вспышкам коронавируса из-за обнаружения нового омикрон-штамма и разрабатывают планы на этот случай. Несмотря на то, что в Соединенных Штатах не выявлено ни одного случая заражения новой разновидностью, администрация президента, Центр по контролю и профилактике заболеваний, Минздрав и социальные службы провели ряд встреч для планирования на случай возникновения очагов инфекции.