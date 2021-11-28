В США приготовились к новым вспышкам коронавируса из-за омикрон-штамма

Власти США готовятся к новым вспышкам коронавируса из-за обнаружения нового омикрон-штамма и разрабатывают планы на этот случай. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на чиновников.

Несмотря на то, что в Соединенных Штатах не выявлено ни одного случая заражения новой разновидностью, администрация президента Джо Байдена, Центр по контролю и профилактике заболеваний, Минздрав и социальные службы провели ряд встреч для планирования на случай возникновения очагов инфекции.

Кроме того, обсуждались сроки закрытия въезда из южной части Африки, вопросы возврата на родину граждан США и необходимость менять рекомендации в сфере здравоохранения. Официальные лица отметили, что следует существенно повысить темпы ревакцинации в ближайшее время.

Как сообщил представитель Белого дома, Байден ознакомлен с последней информацией об омикрон-штамме. Последние данные отслеживают специалисты, они поддерживают регулярные контакты в здравоохранительной сфере по всему миру.

Новый штамм под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

