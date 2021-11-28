Билан рассказал о недавнем разговоре с Градским

Билан заявил, что на съемках «Голоса» они с Градским были как отец и сын

Певец Дима Билан рассказал о своем недавнем разговоре с композитором Александром Градским, который умер 28 ноября. Пост Билана опубликован в Instagram.

По словам артиста, десять дней назад на последних съемках шоу «Голос» Градский вспоминал, как они познакомились, вспоминал Билана юным. «А я, видимо, чувствовал и прощался», — добавил певец.

Он рассказал, что во время съемок они с Градским были как отец и сын. «Бывало, ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримерке, спорили, смеялись, он нам рассказывал много интересного из своей насыщенной жизни», — поделился Билан.

26 ноября 72-летний Александр Градский был госпитализирован с инсультом. В ночь на воскресенье, 28 ноября, он умер, не приходя в сознание. Причиной смерти народного артиста стал инфаркт головного мозга.