Госсекретарь США поблагодарил главу МИД ЮАР за быстрое выявление омикрон-штамма

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил главу министерства иностранных дел и сотрудничества Южноафриканской республики (ЮАР) Наледи Пандор за быстрое выявление омикрон-штамма коронавируса и оперативное распространение данных сведений. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

«Госсекретарь Блинкен в особенности дал высокую оценку работе южноафриканских ученых за быстрое выявление разновидности "омикрон" и правительству Южной Африки за прозрачность в том, что касается распространения информации, это должно послужить примером всему миру», — говорится в заявлении.

Глава Госдепартамента также выразил признательность ЮАР за давнее сотрудничество с США в сфере здравоохранения.

Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что обнаруженный недавно штамм COVID-19, получивший название «омикрон», сильно отличается от своего уханьского предка.

По его словам, при изучении омикрон-штамма учеными были выявлены значительные изменения на многих важных участках, формирующих иммунологический портрет коронавируса. Это может указывать на то, что такие участки могут оставаться «невидимыми» для антител, которые выработались после болезни или прививки.

