Названа причина аварийной посадки Boeing 777 в Москве

Причиной аварийной посадки Boeing 777 в Москве стало падение давления в одном из колес

Представитель авиакомпании Royal Flight назвал причину аварийной посадки летевшего из Доминиканской Республики Boeing 777 в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, причиной инцидента стало падение давления в одном из шести колес. Неполадку обнаружили во время полета, экипаж принял решение об экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево.

Лайнер успешно приземлился на пять колес, никто из пассажиров не пострадал, специальная помощь не понадобилась.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Royal Flight приготовился к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево. На месте самолет ожидали оперативные службы.

