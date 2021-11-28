Бузова рассказала о выгнавшем ее жить на улицу бывшем муже

Телеведущая Бузова рассказала, что футболист Тарасов выгнал ее жить на улицу после разрыва

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в интервью Marie Claire, как футболист Дмитрий Тарасов выгнал ее жить на улицу после разрыва.

По ее словам, осенью 2016 года супруг буквально выставил ее жить на улицу. Он дал звезде неделю, чтобы собрать вещи. «Бывший муж меня выгнал из квартиры», — сказала Бузова. Она добавила, что поступил так в связи с тем, что «у него уже была другая женщина».

При этом какой-либо недвижимости Тарасов ей не оставил. Поэтому телеведущая была вынуждена срочно искать новое жилье. На тот момент она успела приобрести только недвижимость для матери, к которой она в итоге и переехала.

Бузова добавила, что футболист забрал даже машину. В итоге она сильно разочаровалась во всех мужчинах. Спустя год после развода, когда Бузова занялась музыкой, она стала получать серьезные гонорары. В результате певице удалось купить собственные апартаменты.

Ранее Бузова рассказала, на каком этапе находится ремонт в ее новой квартире. По словам Бузовой, ремонтные работы скоро закончатся, в комнатах уже готовы полы. Во время посещения жилья артистка также обсудила отделку помещений и текстиль, отметив, что ей приятно ходить по собственной недвижимости.