Бузова рассказала о ремонте в новой квартире

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, на каком этапе находится ремонт в ее новой квартире. Подробностями она поделилась в Instagram, сообщает «Пятый канал».

По словам Бузовой, ремонтные работы скоро закончатся, в комнатах уже готовы полы. Во время посещения жилья артистка также обсудила отделку помещений и текстиль, отметив, что ей приятно ходить по собственной недвижимости.

Бузова не стала раскрывать, в какой именно гамме будут выполнены комнаты. Она также подчеркнула, что начала определяться с интерьером. «Просто чтобы вы понимали, я уже выбираю себе матрас. А это значит, что скоро я на этом матрасе буду спать в своей квартире», — отметила телеведущая.

В октябре Бузова пожаловалась на сроки ремонта квартиры, отметив, что финальные работы длятся на протяжении нескольких месяцев. Телеведущая выразила надежду, что переедет в новое жилье к Новому году.