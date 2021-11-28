На Украине снесли очередной памятник чекистам

В Киевской области в субботу, 27 ноября, в день памяти жертв Голодомора снесли очередной памятник чекистам — борцам революции, сообщает портал nta.ua.

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Непосредственно перед сносом монумента в селе Калиновка, на него нанесли надписи «НКВД — палачи» и «Слава Украине», после чего столкнули памятник с постамента с помощью грузовика. Ранее предпринимались несколько попыток снести его, которые не увенчались успехом. Один из активистов пожаловался на то, что участников акции стали преследовать правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что в городе Дергачи на Украине памятник погибшим в Великой Отечественной войне стал жертвой вандалов. Полицейские прибыли на место происшествия, провели осмотр и задокументировали повреждения. Неизвестные откололи кусок статуи, частично разрушили плиточное покрытие и снесли несколько участков забора вокруг памятника.