На Украине неизвестные повредили памятник погибшим в Великой Отечественной войне

Вандалы надругались над памятником погибшим в Великой Отечественной войне в городе Дергачи

В городе Дергачи на Украине памятник погибшим в Великой Отечественной войне стал жертвой вандалов. Как уточнили в харьковском областном отделении полиции, инцидент произошел 2 ноября.

Полицейские прибыли на место происшествия, провели осмотр и задокументировали повреждения. Неизвестные откололи кусок статуи, частично разрушили плиточное покрытие и снесли несколько участков забора вокруг памятника.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего»). Данное обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Местная полиция устанавливает обстоятельства преступления и ведет поиски причастных лиц.

26 октября в городе Лубны Полтавской области неизвестные снесли памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии эпохи Гражданской войны Василию Чапаеву. Тогда дело возбудили по части 2 статьи 296 УК Украины («Хулиганство»).