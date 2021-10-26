Бывший СССР
 
Последние новости
Суд Амстердама признал скифское золото собственностью Украины
Состояние Гаркалина оценили как крайне тяжелое
Алиев и Эрдоган открыли международный аэропорт в Карабахе
Стало известно местонахождение Светличной 
Пропавшая в Москве актриса Светлана Светличная найдена
Кремль прокомментировал желание Татарстана сохранить в России двух президентов
В Кремле предупредили Молдавию о последствиях отказа от сделки по газу
В Крыму отреагировали на передачу скифского золота Украине
Украина раскрыла дальнейшую судьбу скифского золота
Песков дал совет предложившему отменить День Победы Моргенштерну
Новости партнеров

На Украине неизвестные снесли памятник Чапаеву

Неизвестные уничтожили памятник Василию Чапаеву в городе Лубны на Украине
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: телестудія «Лубни»

Неизвестные снесли с постамента памятник революционеру и командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии эпохи Гражданской войны Василию Чапаеву, который был установлен в городе Лубны Полтавской области. Об этом пишет местное издание «Змicт».

По данным портала, памятник был установлен в 1946 году в честь воинского подразделения, которое носило имя комдива, и дислоцировалось в городе до 2002 года. Национальная полиция региона заверила, что уже начала расследование инцидента, однако пока не может установить причастных к уничтожению монумента.

«В случае подтверждения криминала сведения внесут в реестр по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (Хулиганство)», — сообщили правоохранители.

В начале сентября стало известно, что власти украинской столицы избавились от памятника дружбе Киева и Москвы. Монумент был установлен в 2001 году, его было решено перенести на склад, а позже — в «музей тоталитаризма».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На Украине снесли монумент дружбы Москвы и Киева
На Украине демонтировали Монумент славы Советской армии
В Киеве захотели снять герб СССР с монумента «Родина-мать»
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0230 августа

«Люди бежали в панике»

Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
20:5524 октября

Назван возможный кандидат на пост министра обороны Украины

19:3024 октября

Зеленского обвинили в энергетическом кризисе на Украине

16:4224 октября

Украина выдвинула России новые требования по Крыму

Бывший СССР00:0125 августа

Крымские посиделки.

На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым?
16:1924 октября

Россия и Украина обменялись останками красноармейцев

16:1624 октября

Власти Грузии опровергли слухи о намерении ликвидировать Саакашвили

14:3824 октября

В Белоруссии военные начали поставлять кислород в больницы

Бывший СССР00:0119 августа

А в Киеве дядька.

30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
13:5324 октября

В Грузии появились предвыборные плакаты с Джеймсом Бондом

12:5424 октября

Защита Саакашвили предупредила о подготовке властями Грузии его убийства

12:1724 октября

На Украине ликвидировали управляемую из России преступную группировку

Россия
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Партнерский материал
20 идей по развитию России: дороги без пьяных.
Как избавиться от нетрезвых водителей на дорогах страны
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
США и Канада обошли Россию по продаже угля в Китай
Российские банки разрешат перечислять деньги за рубеж по номеру телефона
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Сбои в поставках ударили по крупнейшей экономике Европы
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Все материалы
Силовые структуры
На сломавшего российскому школьнику позвоночник охранника завели уголовное дело
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Россиянка решила отомстить подруге и организовала ее изнасилование
Омбудсмен назвала проявлением смелости разоблачение пыток в саратовской колонии
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Расчленивший подругу в Оренбургской области показал расправу на видео
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Сборная России обыграла Словению в отборе на чемпионат мира.
Команда Карпина вышла на первое место в своей группе
Все материалы
Культура
Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора
Умер Александр Рогожкин.
Он снял «Особенности национальной охоты» и был самым народным режиссером 1990-х
Названы дата и место похорон режиссера Александра Рогожкина
«Земля, одержимая демонами»
Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
Подруга Светличной рассказала об уже случавшихся исчезновениях актрисы
Не очень страшное кино.
В прокат вышло новое продолжение культового хоррора «Хэллоуин». Что с ним не так?
Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова стала «Принцессой цирка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Мартиросян назвал причину закрытия популярного шоу Первого канала
«Мои руки в крови»
Тысячи людей страдают и умирают из-за постов в соцсетях. Почему никто не хочет им помочь?
Доктор Мясников назвал неожиданные причины боли в горле
Тревога, страх и одиночество: как соцсети изменили жизнь человечества
 
Один факт о новой соседке смутил женщину и заставил ее вызвать полицию
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
В России появится суперприложение для чиновников
Все материалы
Ценности
Неприличные позы Мадонны в мини-юбке на новом фото разочаровали ее фанатов
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Блогерша раскрыла простой способ очистить холодильник
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Девушка купила пуховик в интернете и расстроилась после примерки
50-летняя телеведущая снялась в мини-платье с дочерьми и удивила фанатов
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала идеальную еду на завтрак
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Бедные рыбаки поймали рыбу ростом с человека и продали ее за 3,5 миллиона рублей
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Переехавшая за границу россиянка назвала удивительную особенность иностранцев
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Невеста нашла обидный способ сообщить о свадьбе неприглашенным родственникам
Все материалы
Запатентован уникальный российский аэромобиль без крыльев
Видео: cамый дорогой Land Cruiser
Новый спортивный Land Cruiser 300 GR Sport: что с ним не так?
Швейцарцы выпустили часы в честь возвращения Lada Niva на «Дакар»
У нас их нет: странные и крутые Тойоты со всего мира
Рамный минивэн, «чужой» кроссовер и внедорожник-выживальщик
Китайцы представили конкурента Rolls-Royce Cullinan
Зимние шины: с шипами или без? Оба варианта хороши, если это MICHELIN
Audi подняла цены на все автомобили в России, кроме электрокаров
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Жителям Центральной России пообещали потепление
Россиянам предсказали проблемы с водой и учащение засух
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Миру спрогнозировали появление домов из конопли и соломы
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Дух победителей покинул их навсегда»
Почему немцам не удалось разгромить советские войска в битве за Сталинград?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы