Парень узнал правду о возлюбленной и получил неожиданный совет

23-летний парень опубликовал на сайте Reddit пост, в котором попросил совета у юзеров. Молодой человек сообщил, что узнал неприятную правду о своей 22-летней возлюбленной: оказалось, девушка много месяцев лгала ему насчет их общего ребенка. Пользователь признался, что не знает, как ему поступить в этой ситуации.

«Я встречался с девушкой, которая забеременела, и так как в тот момент мы были вместе, то я решил, что это мой ребенок. Сегодня малышу уже один год и два месяца. Вчера моя девушка призналась, что я не его отец», — поделился юзер. Он отметил, что слова возлюбленной стали для него ударом, и теперь он не может нормально спать и есть. В конце своего поста парень спросил у пользователей, как ему жить дальше.

Большинство юзеров посоветовали парню расстаться с девушкой, забыть о ребенке и сдать ДНК-тест на отцовство, чтобы у его матери не было возможности заставить его платить алименты. С ними не согласился один из комментаторов. По его мнению, молодому человеку следует поддерживать связь с ребенком, несмотря на неприятную правду. «Ты можешь продолжать видеться с ребенком и стать для него, например, дядей или кем захочешь, если ты действительно любишь это ребенка и хочешь остаться в его жизни», — дал неожиданный совет пользователь.

Ранее другой молодой человек рассказал на сайте Reddit, как сбежал со свидания из-за нескольких фраз, которые услышал от девушки. По словам парня, он оставил новую знакомую в ресторане после ее резких высказываний о мигрантах.