Песков заявил о позитивных контактах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации

Песков: взаимное признание сертификатов о вакцинации с ЕС возможно через несколько месяцев

Россия имела «очень позитивные» контакты с Евросоюзом (ЕС) по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что идет технологический процесс признания, в котором «много технологически разных задач». Песков назвал их выполнение «домашним заданием».

Представитель Кремля предположил, что выйти на взаимное признание сертификатов удастся «в течение какого-то количества месяцев».

12 ноября президент России Владимир Путин призвал к максимально быстрому взаимному признанию ковид-сертификатов в мире. Он отметил, что ускорить этот процесс могла бы Всемирная организация здравоохранения.

