В России за сутки выявили 33 548 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 33 548 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 570 373. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщает в своем Telegram-канале.
33 548
случаев COVID-19
выявили в России за сутки
Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (3086), Санкт-Петербурге (2072) и Московской области (2046). Меньше всего — в Республике Калмыкия (27 случаев), Ненецком автономном округе (12), Чукотском автономном округе (6).
За сутки скончались 1224 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 272 755 человек.
Суточный показатель выздоровлений составил 30 646, общий — 8 268 111.