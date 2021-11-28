В России за сутки выявили 33 548 новых случаев коронавируса

Оперштаб: в России за сутки снова выявили менее 40 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 33 548 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 570 373. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщает в своем Telegram-канале.

33 548 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (3086), Санкт-Петербурге (2072) и Московской области (2046). Меньше всего — в Республике Калмыкия (27 случаев), Ненецком автономном округе (12), Чукотском автономном округе (6).

За сутки скончались 1224 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 272 755 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 30 646, общий — 8 268 111.