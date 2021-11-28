Ученые спрогнозировали «колоссальную вспышку» COVID-19 в Китае

Ученые Пекинского университета спрогнозировали «колоссальную вспышку» заболеваемости COVID-19 в Китае при условии снятия ограничений. Об этом сообщает РИА Новости.

Ученые проанализировали и назвали возможные последствия отказа Китая от политики «нулевой терпимости» к новой коронавирусной инфекции и принятия тактик борьбы с пандемией, используемых в других странах.

Согласно результатам проведенного исследования, если Китай последует политике, принятой в США, то ежедневный прирост заболевших составит 637 155 человек. В случае копирования французской модели, количество ежедневно регистрируемых случаев заражения приблизится к 454 198. Принятие модели Великобритании приведет к 275 793 заболевшим ежедневно.

По мнению ученых, ослабление ограничений на прием иностранных путешественников также негативно повлияет на показатели заболеваемости COVID-19 в стране и сможет привести к «колоссальной вспышке», которая создаст непосильную нагрузку на систему здравоохранения Китая.

Ранее сообщалось, что в Китае произошла новая вспышка заболеваемости COVID-19, стало известно о 93 новых случаях заражения внутри страны. Инфекция распространялась на севере и северо-востоке Китая, в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия.