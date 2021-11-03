Новая вспышка заболеваемости COVD-19 произошла в Китае

В Китае произошла новая вспышка заболеваемости COVID-19, известно о 93 новых случаях заражения внутри страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.

По данным ведомства, инфекция в последние дни распространяется на севере и северо-востоке Китая, в провинциях Ганьсу, Хэйлунцзян и автономном районе Внутренняя Монголия. По сообщениям властей, меры пока не приносят должного результата и заболеваемость продолжает расти.

27 октября в провинции Хэйлунцзян в Хэйхэ был подтвержден случай новой коронавирусной пневмонии. Позже выяснилось, что еще три местных жителя были бессимптомными носителями вируса. Вскоре стало известно, что многомиллионный город Хэйхэ, расположенный у границы Амурской области, отправили на строгий карантин из-за новых зафиксированных случаев коронавируса.