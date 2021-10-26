Китай поместил на карантин 4-миллионный город из-за коронавируса

Город Ланьчжоу с населением 3,7 миллиона человек закрыт властями Китая на строгий карантин из-за новой вспышки COVID-19. Информацию передает РИА Новости.

Ланьчжоу — столица провинции Ганьсу, находящаяся на северо-западе КНР и имеющая границу с Монголией. С 26 октября жителям помещенного на карантин населенного пункта запрещено выходить из дома без крайней необходимости, в жилищных комплексах действует пропускной режим, а доставка питания может осуществляться только бесконтактным путем. Въезд и выезд из Ланьчжоу также ограничены.

Особый контроль введен городскими властями из-за новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Китае. Шесть из 29 выявленных инцидентов нашли именно в Ланьчжоу.

Ранее сообщалось, что власти Москвы рассматривают несколько сценариев по продлению ограничений. Самый жесткий из них предполагает сохранение сдерживающих коронавирус мер вплоть до 1 января 2022 года.