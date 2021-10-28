Граничащий с Россией китайский город отправили на карантин

Жителей китайского города Хэйхэ, расположенного напротив Амурской области, отправили на строгий карантин из-за новых случаев COVID-19. Об этом сообщает местное издание The Beijing News.

Среди карантинных мер, которые вводятся в граничащем с Россией городе с 28 октября, — контроль за дорожным движением. Работа автобусов и такси будет приостановлена, за исключением случаев оказания медицинской помощи, производственной поддержки и аварийно-спасательных работ.

Помимо этого, власти уменьшили время работы магазинов, складов и аптек. Отменены общественные мероприятия, закрыты места массового сбора граждан.

27 октября в провинции Хэйлунцзян в Хэйхэ был подтвержден случай новой коронавирусной пневмонии. Позже выяснилось, что еще три местных жителя были бессимптомными носителями вируса.

Ранее Китай поместил на строгий карантин город Ланьчжоу с населением 3,7 миллиона человек из-за новой вспышки COVID-19. С 26 октября жителям помещенного на карантин населенного пункта запрещено выходить из дома без крайней необходимости, в жилищных комплексах действует пропускной режим, а доставка питания может осуществляться только бесконтактным путем. Въезд и выезд из Ланьчжоу также ограничены.

