Врач рассказал о мошенничестве с «дечипизацией» после вакцинации

Главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы и главный врач психиатрической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева (более известной как «Кащенко») Георгий Костюк рассказал, что мошенники начали россиянам предлагать помощь в избавлении от чипов, которые якобы вживляются в ходе вакцинации от коронавируса, передает РБК.

Главврач сообщил, что появились «предприимчивые люди», которые якобы создали «дечипизатор» — компактное одноразовое устройство, которое следует приложить к месту введения прививки от COVID-19. Злоумышленники обещают «за совершенно небольшую плату можно уничтожить все «чипы».

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«Кому-то реальной казалась конспирологическая идея, что Билл Гейтс разработал чипы. Дальше — это уже дело техники. Кто знает, что такое 5G? А вдруг это что-то такое, что действительно способно заразить коронавирусом?» — возмутился Костюк.

Психиатр добавил, что встречаются и «цифровые» вирусы. «Убедить себя в этом несложно, если изначально принял позицию про создание цифрового ГУЛАГа и другие подобные теории», — заключил он.

Ранее Костюк предупредил о панических атаках после коронавируса. После перенесенного заболевания у пациентов также наблюдается «ковидный туман».