Переехавший в США россиянин рассказал о трудоустройстве в Facebook

Россиянин Александр Назаров, переехавший в США, рассказал о трудоустройстве в компанию Meta (бывшая Facebook) в беседе с «Газетой.ру». На данный момент он занимается разработкой ПО в Facebook Messenger для операционной системы iOS.

По словам мужчины, всего перед трудоустройством у него было семь собеседований в компании. Рекрутеры связались с ним в середине октября 2018 года, а на работу он вышел через четыре месяца. «Что мне нравится у крупных компаний, так это то, что они сразу говорят, из каких этапов будет состоять интервью и к чему нужно быть готовым», — отметил он.

После успешного прохождения начального технического интервью Назарова позвали на второй этап, который представлял собой цикл интервью в офисе компании в течение одного дня. «Обычно после этого уже принимают решение, брать кандидата на работу или нет. Но у меня было еще одно дополнительное интервью, и уже после него я получил предложение присоединиться к Facebook», — пояснил россиянин.

В январе россиянка, переехавшая в США, провела опрос среди своих иностранных друзей и выяснила истинное мнение американцев о соотечественниках. Так, по словам Елены, русские, скорее, пугают жителей Штатов, нежели привлекают, поскольку являются для них «темными лошадками со своим странным прошлым».