Ассоциация туроператоров России опровергла информацию о закрытии Египта

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о закрытии Египта для российских туристов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Согласно их данным, возможность закрытия Египта не рассматривалась. В тексте приводится комментарий близкого к Росавиации источника: «Штамм омикрон только предстоит изучить, и не факт, что его признают опасным. Все мы помним, что довольно быстро так пугавший всех "британский штамм" оказался не столь уж и страшным, и Великобританию снова открыли. Слова сенатора Круглого были его частным мнением, данные о "зараженных из Египта" уже официально опровергли, так что все это "буря в стакане воды"», — отметил он.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса омикрон в России по состоянию на 28 ноября не обнаружен. Член Совета Федерации Владимир Круглый утверждал, что штамм могли завезти граждане, посетившие Египет.