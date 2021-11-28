Илона Маска назвали самым популярным иностранцем в России

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назван одним из самых популярных иностранцев в России. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Маск — это редкая фигура, пользующаяся почти всеобщей популярностью в стране, которую нелегко впечатлить, особенно чужакам. Но почему? Некоторые говорят, что причиной являются его авантюры в освоении космоса, эта тема для россиян связана с ностальгией по советским временам», — говорится в материале.

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Газета сообщила, что в начале 2021 года глава компаний Tesla и SpaceX предложил президенту России Владимиру Путину побеседовать в голосовой соцсети Clubhouse, упоминув в публикации официальный аккаунт Кремля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил возможность такой встречи, однако добавил, что переговоры об этом пока не ведутся.

WP приводит слова Пескова о том, что глава государства проявляет большой интерес к теме передовых технологий и инноваций, поэтому для него есть много интересных тем, которые можно обсудить с Маском.

По оценкам издания, многие россияне считают историю изобретателя, иммигрировавшего в США из ЮАР, вдохновляющим успехом. Также пользуется популярностью изначально русскоязычный мем «Как тебе такое, Илон Маск?». Предпринимателю нравятся эти шутки, отмечал он сам. Миллиардер считает, что в России много талантов и энергии, этот факт он констатировал в рамках российского просветительского марафона «Новое знание».

Ранее стало известно, что основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории. Сейчас его активы насчитывают 271,3 миллиарда долларов. Вторую строчку рейтинга занимает глава Amazon Джефф Безос (194.1 миллиарда долларов), замыкает тройку генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно (187.5 миллиарда).

