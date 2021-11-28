Канадская чиновница оказалась ненастоящим аборигеном и потеряла работу

Канадская чиновница в области здравоохранения Кэрри Бурасса, эксперт по здоровью коренного населения и профессор института, занимающегося соответствующими исследованиями, оказалась ненастоящим аборигеном. Вскоре после того, как было раскрыто ее реальное происхождение, о котором она лгала, она потеряла работу, пишет The New York Post.

Бурасса утверждала, что принадлежит к особой этнической группе — канадским метисам. Однако разбор ее фамильной истории выявил, что она — потомок иммигрантов из России, Польши и Чехии. Правда о ее предках возмутила ее коллег, в особенности — из метисов.

«Когда какой-то самозванец говорит от имени метисов и других коренных народов, рассказывает, что значит — быть метисом (...) это очень неприятно, возмутительно и вредно», — заявила Дженет Смайли, представительница метисов.

В 2016 году в США чернокожую активистку из университета Кина (штат Нью-Джерси) приговорили к 90 дням тюрьмы за то, что она анонимно рассылала в Twitter угрозы расистского характера якобы от лица сторонников превосходства белой расы.

