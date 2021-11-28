Девушка вызвала полицию в дом подруги и разрушила ее семью

19-летняя девушка поделилась на Reddit историей о том, как решила вызвать полицию в дом 21-летней подруги, воспитывающей сына, и в результате поссорилась с ней. Матери пригрозили лишением родительских прав, после чего она обвинила знакомую в том, что та разрушила ее семью.

По словам пользовательницы сайта, ее подруга стала матерью год назад. «После рождения ребенка (от случайного знакомого) моя подруга стала меняться. Она стала более закрытой, менее терпеливой и стала плохо относиться к тому, к чему до этого относилась хорошо. Я подумала, что у нее послеродовая депрессия», — поделилась девушка.

Рассказчица отметила, что всегда старалась помогать подруге с ребенком, несмотря на то, что жила в другом городе и много работала. Однажды героине истории пришлось на две недели остаться дома из-за того, что у нее было подозрение на коронавирус, и когда она наконец приехала навестить знакомую, то оказалось, что она за все это время ни разу не убралась дома. «Дом был в ужасном состоянии, а она смотрела телевизор, пока ребенок громко плакал», — вспомнила она.

Через несколько дней подруга позвонила ей и сквозь слезы сообщила, что потеряла своего сына. Когда девушка приехала к ней, то выяснилось, что молодая мать обманула ее: на самом деле с ребенком все было в порядке: она просто хотела, чтобы подруга помогла ей навести порядок. После этого рассказчица решила записать к девушку к психологу, но за три дня до приема та перестала выходить на связь.

Героиня истории сильно испугалась за подругу и решила вызвать полицию в ее дом, так как не могла приехать сама. «Правоохранители приехали и увидели, что с ней все в порядке, но за ребенком она снова не следила. В ситуацию вмешались органы опеки. Теперь мою подругу могут лишить родительских прав. Она очень расстроена и постоянно повторяет, что я разрушила ее семью», — рассказала авторша поста.

Однако в комментариях комментариях к посту многие юзеры поддержали решение рассказчицы вызвать полицию. «Она игнорировала ребенка и в целом вела себя не так, как ведут себя женщины, страдающие от послеродовой депрессии. Это была небезопасная ситуация для малыша. Хорошо, что вы привлекли сторонние силы», — написал один из пользователей. Некоторые добавили, что поступили в аналогичной ситуации так же.

