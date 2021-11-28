«Большая семерка» анонсировала экстренную встречу из-за нового штамма

Министры здравоохранения «Большой семерки» (G7) анонсировали экстренную встречу из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщил глава минздрава Великобритании Саджид Джавид в интервью Times Radio, его слова приводят РИА Новости.

«Я созвал внеочередную встречу министров здравоохранения G7, она пройдет в понедельник, 29 ноября», — заявил Джавид. О планах «Большой семерки» на обсуждение событий, связанных со штаммом омикрон, также сообщили в релизе правительства Британии.

Ранее власти Марокко приняли решение прервать авиасообщение из-за нового штамма, до этого границы для иностранцев закрыли в Израиле. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 или омикрон обнаружили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Допускается, что он может стать наиболее опасным вариантом инфекции.