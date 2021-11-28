Жителей Германии привили от COVID-19 самодельной вакциной

Немецкие правоохранители остановили вакцинацию недалеко от аэропорта Любека (земля Шлезвиг-Гольштейн в Германии), в рамках которой местных жителей, предположительно, привили вакциной, не получившей одобрения к применению. Об этом сообщается в заявлении управления полиции Любека, передает РИА Новости.

По данным местных СМИ, аэропорт Любека принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штекеру, который предлагал самодельную вакцину от COVID-19.

Как сообщила полиция, сотрудники правоохранительных органов обнаружили перед зданием небольшого аэропорта около 80 человек, причем со временем число людей увеличивалось. В результате было установлено, что «проводится вакцинация препаратом, который, по-видимому, не допущен к применению». Прививки делали в специально подготовленном для этой цели офисном помещении.

Предполагается, что около 50 человек все же успели привиться до того, как правоохранители пресекли происходящее.

Накануне, 27 ноября, в Германии с большой вероятностью был выявлен новый штамм коронавируса из ЮАР. Признаки штамма COVID-19 под названием омикрон, появившегося недавно в Южной Африке, обнаружили у жителя Германии. Сообщение подтвердил министр по социальным вопросам из земли Гессен Кай Клозе.