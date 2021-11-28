Дробыш рассказал о самом дорогом подарке своей матери

Музыкальный продюсер, композитор, заслуженный артист России Виктор Дробыш назвал самый дорогой подарок на День матери для его родительницы, Надежды, проживающей в США. Об этом продюсер рассказал в интервью URA.RU.

Дробыш подчеркнул, что День матери является для него праздником. Однако он не знает дат: «они везде разные», поэтому ему сложно сориентироваться. Однако даже если каждую неделю праздновать День матери, то ничего плохого из этого не выйдет, отметил артист.

Продюсер добавил, что лучшим подарком для его матери является телефонный разговор. «Поздравляю маму, опираясь на день рождения, 8 марта, Новый год. И лучше, чем звонком, ее не поздравишь», — подчеркнул Дробыш.

Композитор добавил, что у хорошего сына Днем матери служит каждый день. «У „среднего“ сына хотя бы несколько раз в месяц», — заключил Дробыш.

День матери в России учредили в 1998 году. В 2021 году он отмечается 28 ноября.

В 2020 году Виктор Дробыш переболел коронавирусом. Сначала его положили в больницу с пневмонией, однако позже отправили лечиться домой.