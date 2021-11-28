Беднейшим странам мира предсказали смертельный голод

Глобальная нехватка удобрений может вызвать дефицит продовольствия и голод в беднейших странах мира, предсказал в интервью «Би-би-си» исполнительный директор норвежской компании по производству удобрений Yara International Свейн Торе Холсетер.

По словам главы компании, на данный момент на глобальном рынке удобрений наметился дефицит. Для производства аммиака, который присутствует во многих удобрениях, используется газ, цены на который резко выросли, увеличив стоимость и самих удобрений. Наряду с другими компаниями Yara International ранее была вынуждена сократить выпуск своей продукции. Холсетер уточнил, что уменьшение объемов производства удобрений означает, что фермеры не смогут выращивать урожай так же эффективно, как ранее, что приведет к образованию дефицита. Он указал, что беднейшие страны больше всего пострадают от нехватки продуктов питания.

Фермеры применяют удобрения для повышения урожайности кукурузы, рапса и пшеницы. «Это действительно страшно, мы сталкиваемся с продовольственным кризисом. Это сказывается на ценах на еду по всему миру и бьет по кошелькам многих. Но для некоторых людей, особенно в развивающихся странах, это не только вопрос денег, но вопрос жизни и смерти», — заявил Холсетер. В этой связи глава Yara International призвал к поддержке и финансированию гуманитарной организации Мировая продовольственная программа (World Food Programme, WFP), чтобы избежать массового голода.

Нехватку удобрений также испытывают многие богатые страны, например, США и Канада. Проблемы на их внутренних рынках связаны с серьезным дефицитом калийных и азотных удобрений, из-за которого фермерам пришлось существенно снизить их закупки. С начала 2021 года мировые цены на удобрения выросли на 80 процентов, а стоимость азотного удобрения карбамида в ноябре впервые превысила тысячу долларов за тонну. При этом эксперты отметили, что воспользоваться неблагоприятной ситуацией на североамериканском рынке зерна могут российские производители. Для них в следующем году появится возможность экспорта в новые регионы, традиционно занятые конкурентами из США, например, Юго-Восточную Азию.