Российские звезды отвернулись от нуждавшейся в донорской крови Хлебниковой

Среди сдавших кровь для певицы Марины Хлебниковой нет ни одного артиста, заявил друг исполнительницы, музыкант Александр Белов в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Когда артистка попала больницу после пожара, хирург объяснил, что самая лучшая помощь для Хлебниковой — сдать для нее кровь. «Но никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь», — уточнил Белов.

Музыкант добавил, что вместо реальной помощи российские звезды отвернулись от нуждавшейся в донорской крови, знаменитости предпочли «сочувствовать» в эфире телешоу, социальных сетях.

Он удивился публикациям, где говорится о найденном в крови Хлебниковой алкоголе. Несмотря на то, что состояние певицы еще тяжелое, сейчас ее периодически отключают от искусственной вентиляции легких «в тестовом режиме».

Хлебникова попала в больницу с ожогами после пожара, который случился в ее двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве. Звезду вынесли из дома без сознания. Позже стало известно, что певица пришла в себя после комы. Как уточнил врач, ожоги лица, которые получила исполнительница, сильно изменят ее внешность.