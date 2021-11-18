Певица Марина Хлебникова сильно пострадала при пожаре

Певица, заслуженная артистка России Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве. Сейчас она госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, пожар произошел в квартире певицы на улице Ратной в Москве. Кроме Хлебниковой госпитализирован еще один человек. Отмечается, что певица находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни. Она заявила, что не строит планы на годы вперед, однако не отказывается от участия в съемках и концертах. При этом певица не раскрыла характер заболевания, а также не прокомментировала слухи о собственном алкоголизме.

Певец Шура рассказал в интервью блогерше Анастасии Ивлеевой, что беспокоится за Марину Хлебникову из-за ее алкоголизма. Он предложил собрать ей средства на лечение от зависимости.