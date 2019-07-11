Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни

Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, несмотря на борьбу с болезнью, она продолжает активно участвовать в съемках и концертах. «Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно — как», — считает звезда.

Хлебникова не рассказала о характере заболевания. Также она игнорирует слухи о собственном алкоголизме, а опирается лишь на поддержку близких и поклонников. Она отметила, что ее слушатели продолжают приходить на концерты, петь вместе с ней, а потом вставать целым залом.

Певица собирается издать сборник стихотворений и дописать триллер, а также мечтает стать бабушкой.

Ранее певец Шура рассказал в интервью блогерше Насте Ивлеевой, что переживает за Марину Хлебникову из-за ее алкоголизма. Он также предложил собрать ей деньги на лечение.

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