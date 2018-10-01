Певица Хлебникова нашла тело бывшего мужа у себя дома

Российская эстрадная певица Марина Хлебникова обнаружила тело своего первого супруга в квартире в Москве. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил агентству городских новостей «Москва» в понедельник, 1 октября.

Отмечается, что поздним вечером 30 сентября полиция получила информацию об обнаружении тела 51-летнего мужчины в двухуровневой квартире на улице Ратная в районе Северное Бутово. «По предварительным данным, гражданин покончил с собой — на компьютере обнаружена предсмертная записка», — заявил собеседник агентства.

Труп был доставлен в морг, следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Марина Хлебникова — 52-летняя певица и актриса. Она известна по таким песням, как «Дожди», «Солнышко мое, вставай!», «Мой генерал» и «Чашка кофию». В 2004-м она получила звание заслуженной артистки России.

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